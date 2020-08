Botucatu salta para a fase ‘Amarela’ e além do comércio, bares e restaurantes voltam a abrir

DRS-6, onde está Botucatu, sobe de fase em nova avaliação do Governo Paulista (Foto Acontece)

Botucatu deu um salto e foi classificada para a fase Amarela do plano São Paulo. A informação deverá ser confirmada nesta sexta-feira, dia 07, em entrevista coletiva do Governador João Doria no Palácio dos Bandeirantes, após reavaliações de todas as regiões do estado.

Essas reavaliações são realizadas a cada duas semanas, segundo o Governo Paulista. Botucatu estava há quatro semanas na Laranja, com apenas 4 horas de funcionamento do comércio. Com a evolução, a chamada parcela não essencial da economia poderá abrir novamente, com algumas limitações.

O comércio, por exemplo, poderá funcionar por até 6 horas, com redução de pessoas dentro dos estabelecimentos e seguindo todos os rigorosos critérios de segurança.

Restaurantes, bares e similares poderão novamente receber clientes, sempre com distanciamento e redução da capacidade a 33%, segundo decreto que disciplina a fase Amarela.

A Prefeitura de Botucatu deve se manisfestar ainda hoje para voltar a trabalhar com o relaxamento das restrições. Um novo decreto deverá ser editado com funcionamento desta fase.

O que pode cada fase?

A fase 3 (amarela) de flexibilização permite a reabertura parcial de atividades, como comércio de rua, shoppings, bares, restaurantes e similares e salões de beleza.

Na fase 2 (laranja) é permitida a abertura do comércio com restrições e proíbe o funcionamento de restaurantes.

Já na fase 1 (vermelha), a mais restritiva, apenas atividades essenciais, como supermercados e farmácias, podem funcionar.