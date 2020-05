Botucatu registrou geada durante a semana em algumas regiões

O município de Botucatu registrou baixas temperaturas durante esta semana. Os termômetros chegaram a registrar até 4 graus durante as últimas madrugadas, com sensação térmica ainda menor.

A situação proporcionou um cenário já conhecido nesta época do ano, especialmente pelos moradores da zona rural, a geada.

O bairro de Santa Maria do Araquá, às margens da rodovia Marechal Rondon, foi um dos locais com o fenômeno. Fotos enviadas pela leitora Daniela Mendes, registradas na quarta-feira, quando houve a madrugada mais fria do ano, mostram uma boa parte da vegetação com finas camadas de gelo.

Há registros também de geada em áreas do bairro rural Demétria. A temperatura atingiu 4 graus na madrugada de quarta-feira, como sensação térmica de até 2 graus.

Para os próximos dias o frio continua, mas a temperatura tem ligeiro aumento. Nesta quinta-feira, dia 28, a máxima chegará a 20 graus, com mínima de 6 graus.

Lembrando que ainda estamos no outono. O inverno, chamada de estação mais fria do ano, começa apenas no dia 20 de junho, terminando em 22 de setembro.