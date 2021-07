Botucatu registra geada em diversos bairros; confira

Botucatu mais uma vez amanheceu com muito frio. Nesta terça-feira, dia 20, diversos bairros de Botucatu registram geadas em virtude das baixas temperaturas.

Durante o programa Bom Dia Criativa, da rádio Criativa FM, diversos ouvintes enviaram mensagens com fotos e vídeos dos lugares que registraram geadas. Rubião Junior, Lageado, Demétria e também no município de Itatinga foram alguns dos locais com o fenômeno.

Segundo registros meteorológicos, Botucatu registrou 2 graus durante a madrugada, porém, a sensação térmica foi ainda menor em vários pontos. Para a próxima noite há a previsão de temperaturas mínimas de 5 graus.