Botucatu registra 120 casos positivos de covid-19

Números em Botucatu aumentam em virtude da testagem em massa na população

Botucatu possui neste momento 120 casos de coronavírus. A informação foi dada no começo da noite desta terça-feira, 12, pelo Secretário de Saúde, Dr. André Spadaro, em boletim oficial da Prefeitura.

Somente na comunidade, em testes com pessoas que apresentam sintomas gripais, são 60 casos positivos de covid-19 até aqui. Ontem a Prefeitura recebeu 141 resultados dos exames RT-PCR, com 10 casos que deram positivo nos últimos 3 dias.

Pessoas que apresentam sintomas gripais na população estão sendo testadas desde o início de abril, quando a Prefeitura assinou um convênio com Famesp, HCFMB e empresas da cidade para a produção de 20 mil testes RT-PCR, considerado o mais confiável.

Os testes são colhidos por equipes de saúde e processados no Hemocentro do HCFMB. Para quem apresentar os sintomas, o número telefônico da Central Coronavírus de Botucatu é (14) 3811-1519.

Internados e taxa de ocupação de leitos

Botucatu tem 18 pacientes internados com suspeita ou confirmação de covid-19. Destes, 14 pessoas estão no HC e 4 pacientes na Unimed, sendo que apenas um está ocupando leito de UTI no Hospital das Clínicas.

O Hospital das Clínicas divulgou ontem que a taxa de ocupação para covid-19 em UTI é de 50% (são 16 leitos no total) e na enfermaria a taxa é de 37%. Aqui são contabilizados pacientes de várias cidades da região.

O número total de casos positivos inclui pacientes internados, curados, em isolamento e óbitos desde o início da pandemia, tanto no Hospital das Clínicas, como na Unimed Botucatu. Nesta terça-feira o HCFMB divulgou mais uma alta, desta vez de um senhor de Botucatu, com 70 anos, que passou 20 dias internado.

Até aqui são 31 pacientes curados do coronavírus e 5 pessoas que infelizmente evoluíram a óbito. O Hospital das Clínicas registrou 4 óbitos e a Unimed um caso fatal.

Confira em vídeo o boletim da Prefeitura