Botucatu receberá Pint of Science em maio

Evento leva a ciência para perto da população, em bares e restaurantes da Cidade

Botucatu está mais uma vez confirmada no Pint of Science. De acordo com a organização do evento, que acontecerá de 11 a 13 de maio de 2020, pouco mais de 180 cidades brasileiras já estão confirmadas a promover atividades que aproximam a Ciência do grande público.

Professores, pesquisadores e cientistas invadem bares e restaurantes para debater princípios científicos e contextualizá-los a temas relevantes ao cotidiano das pessoas. Mas sempre de forma divertida e descontraída. Este será o quarto ano consecutivo que Botucatu sedia um Pint of Science.

A programação local ainda está em fase de construção e está sob a coordenação da Profa. Ariane Rozza, do Departamento de Morfologia do Instituto de Biociências da Unesp Botucatu (IBB). Demais interessados em contribuir na organização do evento podem enviar e-mail para: ariane.rozza@unesp.br.

Sobre o Pint

O Pint of Science nasceu em 2012, da iniciativa de dois pesquisadores do Imperial College, na Inglaterra. Michael Motskin e Pavreen Paul realizavam encontros em seus laboratórios sobre doenças neurodegenerativas e logo perceberam o potencial da iniciativa. Desde então, o Pint of Science se tornou o maior festival de divulgação científica do mundo.

Mais informações no site: www.pintofscience.com. br.