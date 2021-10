Botucatu receberá consultorias do Programa Consórcio Empreendedor do Sebrae-SP

Ações planejadas foram detalhadas em reunião nesta segunda-feira, dia 25, no Parque Tecnológico

A cidade de Botucatu será contemplada com 429 horas de consultorias para implantar uma série de ações para aperfeiçoar políticas públicas de empreendedorismo. As ações foram detalhadas em reunião nesta segunda-feira, dia 25, no Parque Tecnológico e fazem parte do Programa Consórcio Empreendedor do Sebrae-SP. A previsão é que os trabalhos de consultoria comecem em novembro e sigam até o primeiro quadrimestre de 2022.

As consultorias têm como objetivo ajudar no planejamento e acompanhamento de ações para desburocratização do ambiente de negócios, inovação da agenda pública e empresarial, contribuir para o acesso dos pequenos ao mercado de compras governamentais e ampliar a atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Todas as ações fazem parte do Programa Consórcio Empreendedor que visa dar escala regional às políticas públicas de desenvolvimento de base empreendedora, por meio da integração de municípios.

Da parte do Sebrae-SP, a reunião contou com a participação do gerente regional Eduardo Nascimento e do consultor Leandro Ribeiro. Também estiveram presentes: Daniel Lopes, diretor do Parque Tecnológico; Rafael Vizotto, gerente de Convênios – Parque Tecnológico; Fillipe Martins, secretário do Verde; Leticia Moraes, coordenadora da Secretaria do Verde para Ações voltadas para a agricultura; Marco Antônio dos Reis, presidente da Associação de Apicultores de Botucatu (AAB); Beatriz Lopes, consultora da AAB; e Flávia Toledo, articuladora da FGV.

As consultorias que serão realizadas na cidade são: Consultoria estruturada para implantação e fortalecimento do cooperativismo e associativismo na agricultura familiar; Instrutoria e consultoria para elaboração de projetos de captação de recursos e modernização administrativa; Consultoria jurídica para formação ou adequação de finalidade de consórcios públicos de município; Capacitação para simplificação do licenciamento de construções, obras e edificações (elaboração/revisão de códigos de obras e edificações); Treinamento do agente de desenvolvimento (formação avançada e acompanhamento e orientação do agente de desenvolvimento); Inclusão produtiva: o papel da assistência social e demais atores locais e construção de planos de ação.

Outras informações sobre o programa Consórcio Empreendedor no site consorcioempreendedor.sebraesp.com.br.