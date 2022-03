Botucatu recebe prêmio estadual por boa gestão em risco e desastre

A cidade de Botucatu foi agraciada com um prêmio estaual denominado “Programa Município Resiliente”. O projeto é coordenado pela Defesa Civil do Estado.

O programa avalia a maturidade da administração municipal na gestão do risco e do desastre, por intermédio de indicadores do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (ieg-m), do Tribunal de Contas do Estado, do Programa Município VerdaAzul (PMVA), da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e da Campanha Construindo Cidades Resilientes (MCR2030), da ONU.

Como resultado da avaliação dos indicadores de 2019, o município de Botucatu consagrou-se entre aqueles que obtiveram mais de 70 pontos. Assim, foi outorgado o “Certificado de Resiliência”.

A cerimônia de entrega será no dia 16, data do 46º aniversário da Defesa Civil do Estado, no Palácio dos Bandeirantes. Essa é a primeira vez que o município recebe o prêmio.

