Botucatu poderá ter temperatura mínima de 3 graus e geada nesta semana, dizem sites de meteorologia

Muito frio em Botucatu com possibilidade de geada

O avanço de uma intensa massa de ar frio de origem polar vai derrubar as temperaturas no estado. Novos recordes serão estabelecidos e há previsão de geada em algumas regiões.

Diante deste cenário, a semana pode esfriar bastante em Botucatu. Pelo menos essa é a previsão dos sites de meteorologia para os próximos dias.

Segundo as estimativas, poderemos ter geada ao amanhecer na próxima quarta-feira, 30 de junho. Segundo os sites Climatempo e Somar Meteorologia, os termômetros podem chegar a 3 graus em Botucatu.

O frio, segundo a meteorologia, começará logo na terça-feira, dia 29, com mínima de 8 graus e máxima de 17 graus. As baixas temperaturas seguirão, de acordo com meteorologistas, por pele menos até quinta-feira, quando a mínima pode ser de 5 graus.

Segundo o Climatempo e Somar, não há previsão de chuva para os próximos dias. A semana deve terminar no próximo sábado com seca e com predomínio de sol em todas as áreas. As temperaturas vão seguir baixas e a sensação ainda será de frio nas cidades do sul e leste do estado.

Veja abaixo animações de previsão do Climatempo e Somar