Botucatu poderá ter geada e frio intenso no ‘fim de semana dos namorados’

O inverno começa apenas em 21 de junho, mas Botucatu poderá ter uma segunda onda de frio intenso no próximo fim de semana. O fato pode ocorrer especialmente no domingo, dia 12, quando se comemora do ‘Dia dos Namorados”.

Há uma estimativa de baixas temperaturas entre os dias 10 (sexta-feira) e 13 (segunda-feira). Caso a previsão se confirme, o município sofrerá até com geadas ao amanhecer, fenômeno altamente prejudicial para a agricultura da região, por exemplo.

Vale lembrar que na segunda quinzena de maio os termômetros chegaram a apontar 2 graus em madrugadas seguidas. Houve também a ocorrência de geada em alguns pontos do município.

O Climatempo cita a seguinte estimativa

Sábado dia 11: mínima de 7 graus e máxima de 16 graus

Domingo dia 12: mínima de 2 graus e máxima de 16 graus

Segunda dia 13: mínima 4 graus e máxima de 17 graus

Veja abaixo gráfico para a próxima semana

Compartilhe esta notícia