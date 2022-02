Botucatu passa a contar com um exclusivo SPA de Saúde Capilar

Com o objetivo de dar atenção total a saúde capilar, o Hair Spa by Truss chegou a Botucatu com um programa completo com serviços personalizados e exclusivos de tratamento e saúde do couro e dos fios, a fim de potencializar a experiência da cliente, oferecer serviços e produtos personalizados com uma total conexão de saúde, beleza e bem-estar.

“A Truss quis buscar um conceito para recuperação do cabelo, com matéria prima importada. Após a pandemia, a marca foi buscar, após muito estudo e testes, mecanismos que pudessem reverter os malefícios da queda, tendo como foco o couro cabeludo. Após a pandemia muita gente perdeu cabelo, foi quando eles intensificaram esse conceito para implementá-lo no Spa”, disse a empreendedora Lúcia Sousa.

Para se tornar Hair Spa by Truss, era necessário muito preparo, ou seja, não poderia ser qualquer salão a base da escolha para implantar esse conceito. Era necessário o envolvimento em várias áreas da saúde e nesse contexto o Salão Lúcia Sousa Hair foi o escolhido.

“A saúde do nosso cabelo está diretamente envolvida com várias áreas. Por isso temos parceria com psicólogos, nutricionistas e dermatologistas. Assim, eles começaram a fazer uma pesquisa de avaliação com os franqueados em todo o Brasil. Como nós éramos pioneiros no tratamento, viramos uma referência na briga pelo cabelo saudável, e foi fácil conquistarmos essa indicação nessa parceria”, explicou.

Foi necessário a partir daí a capacitação de profissionais em saúde capilar. O Hair Spa by Truss oferece não só uma experiência única e personalizada para a saúde do couro e dos fios, mas também sintoniza o corpo e a mente por meio dos cinco sentidos.

Desde a ambientação do espaço até a finalização do procedimento, a jornada de cuidado do cliente tem como objetivo aguçar paladar com os sucos detox, água de coco e chás; olfato, com essências exclusivas da linha; tato com a massagem Epicrânia, exclusiva Hair Spa By Truss; visão, pela ambientação do espaço e audição, com playlist relaxante criada especialmente para o serviço.

Conheça as etapas desse conceito inédito

-Anamnese para indicação do melhor tratamento, via aplicativo inteligente;

-Análise minuciosa do couro cabeludo e fios por meio de um tricoscópio, realizado pela terapeuta capilar Irene Rocha. Após avaliação e recomendação de tratamento e detalhamento do processo;

-Inicia o procedimento com aparelhos de tecnologia de ponta, como o Stim Hair, o 3 em 1 com fototerapia, alta frequência e vacuoterapia;

-Aplicação de produtos TRUSS, os seis Booster, Anti-Aging Scalp, Equilibrium Scalp, Hydra Scalp (couro cabeludo) Ultra Concentrated, Amino Complex e High Nutrition (haste capilar). -Tecnologia Acqua Complex, que possui em sua composição água glacial, junto com argila verde para argiloterapia capilar. Juntos funcionam na desintoxicação, desinflamação do couro, tonificando e equilibrando o pH, relaxando e rejuvenescendo a pele da região;

-Para potencializar a ação dos tratamentos, aplica-se uma massagem capilar Epicrânia e Vapor de Ozônio, com ações bactericidas e fungicidas, otimizando a penetração dos produtos;

-Caso seja necessário de acordo com anamnese, o cliente recebe uma carga de queratina com a Prancha a Vapor Truss.

No fim de todas as etapas, com o objetivo de potencializar e dar continuidade no tratamento, o cliente recebe produtos da linha home care, shampoo e condicionar, já potencializados com os boosters e fórmula exclusiva para o cuidado do cabelo. Juntos permitem auxiliar e tratar até 20 tipos de patologias tricológicas, como Alopecia areata, Alopecia androgenética, psoríase, dermatite seborreica, entre outros.

“É uma sensação única. Além de despertar os cinco sentidos já citados, temos aqui massagens exclusivas para o cabelo, para os pés, ou seja, deixa a pessoas em um estado relaxante. Não há nada parecido em Botucatu, sendo algo inédito. As pessoas ainda não conhecem, mas vão se apaixonar após descobrirem”, completou Lúcia Sousa.

Perfil da empreendedora – Da insatisfação à realização: a história por trás de Lúcia Sousa Hair Stylist

Imagine viver 30 anos da sua vida trabalhando sem motivação. Ruim, não é mesmo? Agora tente imaginar você se reinventando e saindo dessa vida para se tornar uma empresária renomada, exercendo funções prazerosas e o melhor de tudo: ajudando outros profissionais a desenvolverem suas habilidades e chegarem no alto nível de carreiras pessoal, profissional e emocional. Essa transformação fez parte da vida da empresária, coach e treinadora comportamental Lúcia Sousa.

Tudo começou com o sentimento de insatisfação. Por quase três décadas, Lúcia trabalhou de 10h à 12h por dia, “parecendo que estava dentro de um labirinto, batendo e voltando o tempo todo”, relembrou. Ela só não esperava que, há sete anos, sua vida mudaria completamente em uma sessão gratuita de coaching.

Depois dessa experiência, Lúcia passou os anos imersa em cursos, palestras, treinamentos e livros para alcançar o objetivo de prosperar em todos os sentidos e áreas da sua vida. Inteligência emocional, física quântica e espiritualidade foram algumas pautas dos seus estudos. Em seguida, ela explorou o conhecimento nas áreas de gestão de negócios, liderança, posicionamento de mercado e empreendedorismo em geral. Tudo isso com grandes mentores do mercado, inclusive Marcus Marques – sócio diretor do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC).

Em menos de três anos, a Hair Stylist embalou, com seu marido e sócio Paulo Roberto, em uma distribuidora de produtos para profissionais da beleza, a Truss Hair Botucatu. A franquia de spa foi inaugurada dia 18 de fevereiro deste ano. Em 2018, Lúcia passou a ajudar cabeleireiros e clientes da distribuidora, vendendo mentorias e estratégias. Assim surgiu a LS Mentorias que, desde 2019, atende empresários que não deslancham e não entendem o porquê.

Em seguida veio a pandemia que deixou Lúcia mais segura e decidida: “Se não fosse meu conhecimento, teríamos quebrado feio nessa pandemia. O conhecimento colocado em prática, liberta”, afirmou.

Missão e desejos

Para ela, sua missão é contribuir com o universo para que todos aqueles que desejam, enxerguem o verdadeiro sentido da vida. Lúcia Sousa deseja ajudá-los a tirar as vendas dos olhos que os impedem de enxergar o próprio potencial “deixando-os na inércia às margens de um rio de prosperidade infinita”. E ainda complementa: “Tudo que desejamos já existe e está ao nosso lado, só precisamos aprender acessar”.

A LS Mentorias está localizada em uma das empresas de Lúcia, o salão Lucia Sousa Hair Stylist. Porém, em julho, ganhará um espaço próprio dentro da franquia Vox2you, uma escola de oratória e desenvolvimento humano, que ela acabou de comprar. Sobre isso, ainda acrescentou: “meus planos para o futuro incluem montar um instituto de treinamento em desenvolvimento humano”.

O Hair Spa by Truss fica na Rua Antônio Augusto Rosolen, nº 155, no Jardim Regina em Botucatu. O contato é (14) 99681-4591.











































Fotos: From Sky

