Botucatu não terá Lockdown no próximo fim de semana

Antecipação dos feriados de abril ainda não foi definida

A cidade de Botucatu não terá Lockdown no fim de semana próximo. A informação foi dada pelo Prefeito de Mário Pardini em entrevista à rádio Criativa FM na manhã desta quarta-feira, 07. A medida restritiva foi adotada no município nos últimos três finais de semana, sendo o da semana passada um feriado prolongado. Os serviços foram quase todos paralisados nas oportunidades.

“Não teremos um Lockdown nesse fim de semana. Acho que os outros 3 finais de semana que tivemos foram experiências importantes e que nos ajudaram a conter o avanço da doença em Botucatu e já apresentar um tendência de queda”, disse o prefeito Pardini.

Segundo a Prefeitura, houve na última semana uma redução de 20% em novos casos em comparação com as últimas semanas. Segundo a administração, isso foi reflexo do primeiro final de semana com Lockdown no município. De acordo com o prefeito, a adesão ao Lockdown em Botucatu foi de aproximadamente 80% da população.

“Foram ações importantes, que contaram com a participação de toda a população de Botucatu, alias, quero agradecer a população, que cumpriu com mais esse ato de solidariedade e responsabilidade e nos ajudou a conter o avanço de novos casos aqui, enquanto que em outras cidades do mesmo porte ou maior que Botucatu os casos avançaram”, comemorou o prefeito.

Pardini também disse que não foi definida a antecipação dos feriados na cidade. Na próxima semana, dia 14, é o aniversário de Botucatu e na semana seguinte, dia 21, feriado nacional de Tiradentes.

“Estamos discutindo com as autoridades de saúde, com a nossa equipe de combate ao coronavírus e com os empresários, como fazemos sempre, mas ainda não foi definido”, finalizou.