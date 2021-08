Botucatu não terá desfile cívico no dia 07 de setembro

A Prefeitura de Botucatu informa que não realizará mais uma vez o tradicional desfile cívico no dia 07 de setembro, que comemora a independência do Brasil.

O fato foi noticiado no Jornal da Clube gente, da Rádio Clube FM, na manhã desta quarta-feira, 25. A fonte da notícia foi a Secretária Municipal da Educação, Cristina Amorim.

Ao Acontece Botucatu a Prefeitura, através da Secretaria de Comunicação, confirmou a não realização do tradicional evento mais uma vez, em virtude da pandemia do coronavírus.

Desde o ano passado os tradicionais desfiles de Aniversário (14 de abril) e Independência (07 de setembro) não são realizados. Embora Botucatu tenha retomado as aulas presenciais, as autoridades sanitárias estão evitando eventos com aglomeração de alunos, em especial as crianças, que não foram imunizadas.