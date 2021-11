Botucatu Luz 2021 acende decoração especial neste domingo, 28

FOTO: INOVART FOTOS E FILMAGENS

Já virou tradição em Botucatu a decoração especial de praças e pontos turísticos simbolizando a chegada do Natal. Neste ano, o Botucatu Luz 2021 também contará com um calendário repleto de apresentações artísticas e culturais em vários locais.

Os espaços que serão decorados são os seguintes: Largo da Catedral (Centro Histórico); Praça da Pinacoteca, na Avenida Dom Lúcio; Canteiro da Avenida Rafael Laurindo, no Jardim Paraíso; Praça Levy de Almeida, entre a Rua Victor Atti e a Rua Tenente João Francisco (em frente a GCM); Espaço Cultural, na Avenida Dom Lúcio; Praça Naim Salomão (ao lado do Corpo de Bombeiros), na Avenida José Pedretti Neto; e Camelódromo Municipal, na Rua Curuzu.

A abertura oficial do Botucatu Luz 2021 ocorrerá neste domingo, 28, às 20h15, em frente à Catedral Metropolitana, quando as luzes da Igreja e da Praça Rubião Júnior serão acesas. O evento terá também a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu.

Na parte cultural, o calendário do Botucatu Luz será o seguinte:

28/11 (domingo)

Acendimento das Luzes e apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu

– às 20h15, em frente à Catedral de Botucatu;

04/12 (sábado)

Orques-Christa

– às 16h30, na Estação Ferroviária de Botucatu;

06/12 (segunda-feira)

L’orchestra

– às 20h30, na Pinacoteca Fórum das Artes;

07/12 (terça-feira)

Banda Sinfônica Municipal de Botucatu

– às 20h, na Praça Cavalheiro Virgínio Lunardi (Praça do Bairro);

08/12 (quarta-feira)

Banda Marcial do Santa Marcelina

– 19h30 às 20h20, na Rua Amando de Barros;

11/12 (sábado)

Nucleo Joanna De Ângelis – Projeto Musicalizando

– às 11h, na Praça Emílio Pedutti (Praça do Bosque);

Abertura da Exposição Fotográfica “Sonhos de Liberdade” de Malu Ornelas

– às 13h, na Praça da Pinacoteca Fórum das Artes;

Sementes Livres Hi-Fi

– das 16h às 21h, na Praça Emílio Pedutti (Praça do Bosque);

12/12 (domingo)

Batalha da Cuesta

– às 14h e 19h, na Plataforma da Estação Ferroviária de Botucatu;

13/12 (segunda-feira)

Núcleo Joanna De Ângelis – Projeto Musicalizando

– às 20h, na Praça da Pinacoteca Fórum das Artes;

14/12 (terça-feira)

Banda Sinfônica Municipal de Botucatu

– às 20h, na Praça da Catedral;

15/12 (quarta-feira)

Acendimento das Luzes do Ilumina HC e Apresentação da Orquestra Filarmônica do IBB

– às 18h, no Hospital das Clínicas da Unesp;

OJMB – Orquestra Jovem Municipal de Botucatu

– às 20h, na Pinacoteca Fórum das Artes;

16/12 (quinta-feira)

Para Sempre (música)

– às 20h na Praça Emílio Pedutti (Praça do Bosque);

17/12 (sexta-feira)

Maesstros in Concert

– às 19h, na Estação Ferroviária de Botucatu;

18/12 (sábado)

Banda Sinfônica Municipal de Botucatu

– às 10h, na Praça Emílio Pedutti (Praça do Bosque)

“…o Estilo e a Maneira…” com o Duo Ceranto – Gilberto Ceranto Jr (violino barroco) e Giovana Ceranto (cravo)

– às 17h, na Pinacoteca Fórum das Artes;

20/12 (segunda-feira)

OSMB – Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu

– às 20h, no Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci”;

21/12 (terça-feira)

OJMB – Orquestra Jovem Municipal de Botucatu

– às 20h, no Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci”;

22/12 (quarta-feira)

Artistas in Concert

– às 18h, na Praça Emílio Pedutti (Praça do Bosque);

Camerata Les Ensembles Coral e Orquestra

– às 20h, na Catedral de Botucatu.

A realização do Botucatu Luz 2021 pela Prefeitura, conta com o apoio do Fundo Social de Solidariedade, da Associação das Empresas do Distrito Industrial 3, da Centroflora, Ecovita Incorporadora e Construtora, Berimbau, LTM Chicotes Elétricos, Moura Leite Loteamentos, Pacaembu Construtora, Panelão Supermercados e Transportadora Phenix.

Compartilhe esta notícia