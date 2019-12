Botucatu Luz 2019: empresas parceiras do Natal são homenageadas

O Natal de Botucatu está ainda mais encantado neste ano. Com 18 praças e prédios públicos iluminados especialmente para esta data, o Botucatu Luz mantem a tradição de enfeitar as praças para o Natal sem custos para o Poder Público. E isso só é possível graças à parceria da Prefeitura com empresas da Cidade, que estão custeando totalmente a iluminação natalina.

“É o terceiro ano que conseguimos a parceria com empresas de Botucatu. Sem estas empresas, com certeza não conseguiríamos fazer um Natal tão encantado e iluminado. Tenho apenas que agradecer em nome de toda a população mais um ano de parceria”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Em sinal de reconhecimento ao gesto de gentileza das empresas, a Prefeitura entregou um ofício e uma placa de agradecimento a cada empresário que participou da ação. Neste ano, são 18 pontos da cidade iluminados, mais do que o dobro em relação ao ano passado.

A Praça Rubião Júnior foi iluminada pela Construtora Ecovita. A Catedral e a Praça da Pinacoteca Fórum das Artes tiveram o patrocínio da Transportadora Phenix. A Praça Pedro Torres foi enfeitada pela MRV e a fachada do prédio da Prefeitura pela R.F. Elétrica e Elétrica Casa Grande. A árvore em frente a escola EECA foi iluminada pela Cachaçaria Água Doce.

A Praça da Igreja São José teve o apoio do Prever. A praça ao lado do Corpo de Bombeiros foi enfeitada pela escola MapleBear. A rotatória no final da Avenida José Pedretti Neto foi iluminada pelo Supermercado Confiança. A Praça do Paratodos foi decorada pela Construtora Pacaembu.

No Bairro, a iluminação da Praça em frente a Guarda Civil Municipal foi patrocinada pelas empresas do Distrito Industrial III: LTM, Vetroresina do Brasil, Mattos Martinelli, Frag, Kroma, Fungibras e Thermo Injet. Já a Praça Cavalheiro Virgínio Lunardi (Praça da Paróquia Sagrado Coração de Jesus) foi patrocinada pela Sabesp, Berimbau, Mulotto e Botupapel.

A Estação Ferroviária recebeu luz cênica patrocinada pela Clau’s Sports e a praça em frente a Estação foi iluminada pela UniBR. A árvore no final da Avenida Vital Brasil foi enfeitada pela LTM. O canteiro da Rua Campos Sales foi iluminado pela S&A Imóveis e a praça lateral da Rua Visconde do Rio Branco teve o patrocínio da Concreto Imóveis.

O Asilo Padre Euclides também recebeu iluminação especial patrocinada pela Associação Vicentinos. O Botucatu Luz 2019 terá praças iluminadas até o início de janeiro.