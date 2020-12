Botucatu lança campanha para conscientizar sobre soltura de fogos

Aprovada em março deste ano, Botucatu conta com uma lei que proibe a utilização de fogos de artifício e similares que fazem barulho. A lei tem como objetivo regulamentar a soltura e penalizar os responsáveis por essa ação.

Os fogos de artificio com estampido causam desconforto para crianças, pessoas com autismo, idosos, enfermos e animais. A pessoa que for flagrada soltando fogos com barulho podem ser multadas em R$ 2 mil, e em caso de reincidência, a multa é dobrada.