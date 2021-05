Botucatu já vacinou 75% de toda a população contra a covid

Botucatu lidera ranking de aplicações

Botucatu aplicou a primeira dose da vacina contra a covid-19 em 110.884 pessoas até o momento, o que equivale a quase toda a população adulta da cidade, segundo o IGBE. Esse é o número apontado pela ferramenta vacinomêtro do Governo estadual, que mostra o ranking das cidades.

Isso faz de Botucatu a líder absoluta na lista de aplicações, colocando quase 75% de toda população imunizada com a primeira dose, levando em consideração a estimativa de 148 mil habitantes e que parte disso não pode se vacinar por não ter completado 18 anos. A cidade já recebeu doses da Coronavc e Oxford/AstraZeneca.

Claro que o estudo clínico da Fiocruz que vacinou em massa a população colocou o município no topo desse ranking paulista, sendo também, de forma proporcional, a líder nacional em aplicações. Desde o dia 16 de maio, já foram 75 mil pessoas imunizada com doses da Oxford/Astrazeneca.

A vacinação em massa em Botucatu faz parte do projeto de estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e Fundação Gates. A pesquisa quer mapear o sequenciamento genético do vírus na cidade com as várias cepas circulantes.

O vacinomêtro também aponta que Botucatu aplicou a segunda dose em 22 889 pessoas. A cidade já vacinou por faixas etárias e grupos prioritários.

