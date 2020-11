Botucatu fecha outubro com saldo positivo na criação de empregos, diz Caged

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Governo Federal, fechou seu balanço do último mês de outubro. Nele, Botucatu aparece com saldo positivo de 322 novos postos de trabalho.

Os destaques na criação de vagas vão para os setores do Comércio, Serviços e Indústria, que juntos admitiram 1.123 novos funcionários.

Os números do CAGED referente ao mês de outubro ainda não contam com o tradicional aumento de contratações de fim de ano por parte do comércio, o que deve gerar ainda mais oportunidades aos desempregados de Botucatu.

No consolidado dos últimos 4 anos, Botucatu permanece entre os municípios que mais geraram emprego no Estado. O saldo positivo é de 3573 postos, colocando a Cidade na 6ª posição.