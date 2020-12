Botucatu está entre os 40 melhores municípios do país em sustentabilidade fiscal

Números colocam Botucatu como destaque em sustentabilidade fiscal

Botucatu está entre as 40 melhores cidades do país quando o assunto é sustentabilidade fiscal. Os números foram divulgados este mês e a análise foi baseada nos dados do Ranking de Competitividade dos Municípios.

O Ranking de Competitividade dos Municípios foi criado a partir da análise de 55 indicadores agrupados em 12 pilares temáticos e 3 dimensões (instituições, sociedade e economia).

Botucatu está na 40ª posição, três a mais do que Bauru, por exemplo. A cidade é a melhor colocada entre as cidades dos Centro-Oeste Paulista. As primeiras do país são Santana do Parnaíba (SP), Barueri (SP) e Balneário Camboriú (SC).

“Finalizando este ano tão difícil com boas notícias. Estamos entre os 40 melhores municípios do País quando o assunto é Sustentabilidade Fiscal, segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios. Reconhecimento de um trabalho austero e de respeito com o dinheiro público”, comemorou o Prefeito de Botucatu, Mário Pardini em postagem no Facebook.

Idealizado pelo CLP – Centro de Liderança Pública em parceria com o Gove Digital e o Sebrae, o Ranking avaliou 405 municípios com mais de 80 mil habitantes em 2019. Em 57% das cidades analisadas, os prefeitos conseguiram se reeleger ou fazer sucessores.

Os dados do ranking permitem tirar conclusões sobre a qualidade da administração e o sucesso nas urnas dos prefeitos de diferentes cidades. O gráfico abaixo mostra, por exemplo, que a nota média do conjunto de cidades onde houve reeleição foi maior do que nos outros municípios.

Com informações do VirtuNews