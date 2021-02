Botucatu deve ter chuva e ligeira queda na temperatura nesta sexta-feira, 04

Tempo instável em Botucatu, indica previsão

Tempo instável no estado de São Paulo, com muitas nuvens e ocorrências de chuvas com trovoadas isoladas, devido à passagem da frente fria. Contudo, no decorrer do dia, esse sistema desloca-se para o norte do estado, melhorando o Tempo a partir da região oeste do estado.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma sexta-feira, 05, com sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Há uma estimativa de chuva em 20 milímetros. A temperatura terá uma queda acentuada, chegando a 26 graus na máxima.

