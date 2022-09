Botucatu: desfile da Independência será no próximo domingo, 11

No próximo domingo, 11, será realizado o Desfile da Independência, evento que foi adiado devido à instabilidade do tempo.

Para a realização do evento, a Semutran irá interditar, a partir das 6 horas, todas as ruas que dão acesso à Rua Amando de Barros, da Rua Prefeito Tonico de Barros até a Rua Coronel Fonseca. Os motoristas devem utilizar as ruas paralelas, como João Passos e Curuzu.

O evento, que está marcado para iniciar às 9 horas, acontecerá na Rua Amando de Barros e o palanque com as autoridades será instalado em frente a Praça Emílio Pedutti (Praça do Bosque).

A área de concentração será montada entre as ruas Prefeito Tonico de Barros e Major Leônidas Cardoso, com a dispersão no cruzamento com a Rua Siqueira Campos até a Rua Cel. Fonseca. A organização do Desfile informa ainda que a Rua Marechal Deodoro, no quarteirão da Praça do Bosque, ficará disponível para o estacionamento de carros de portadores de necessidades especiais, desde que possuam o cartão de identificação

