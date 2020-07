Botucatu continua na fase laranja após nova avaliação do governo do estado

DRS-6, onde está Botucatu, não sobe de fase em nova avaliação do Governo Paulista (Foto Acontece)

Botucatu continuará na fase laranja do plano São Paulo. A informação será confirmada nesta sexta-feira, 24, em entrevista coletiva do Governador João Doria no Palácio dos Bandeirantes a partir das 12h45.

A classificação ocorre após reavaliações de todas as regiões do estado. Essas análises são realizadas a cada duas semanas, segundo o Governo Paulista. A chamada fase laranja do Plano São Paulo teve início em Botucatu no dia 13 deste mês.

A faixa laranja prevê, por exemplo, horário reduzido de funcionamento de shoppings centers 4 horas diárias neste atual cenário. O horário de atendimento do comércio e serviços também é o mesmo.

Nesse sentido, Sincomercio (entidade patronal) e Sincomerciários (entidade dos funcionários) optaram pelo período de 10h00 às 14h00 o funcionamento das lojas, como ocorreu no último mês. No corredor da Dom Lúcio as lojas vão abrir das 13h00 às 17h00.

Já o Shopping Botucatu funciona da seguinte maneira: Praça de Alimentação – Delivery e Drive-Thru (externo) funcionam das 12 horas às 20 horas e, das demais lojas, das 16 horas às 20 horas. O atendimento presencial no Tenda Atacado acontece de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas e aos domingos e feriados, das 8 horas às 18 horas. Já a Lotérica Shopping Botucatu abre de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 17 horas e, aos sábados, das 10 horas às 16 horas.

O que pode cada fase, segundo o Governo paulista?

A fase 3 (amarela) de flexibilização permite a reabertura parcial de atividades, como comércio de rua, shoppings, bares, restaurantes e similares e salões de beleza.

Na fase 2 (laranja) é permitida a abertura do comércio com restrições e limitação de horário e proíbe o funcionamento de restaurantes para o público, permitindo Drive-thru e Delivery.

Já na fase 1 (vermelha), a mais restritiva, apenas atividades essenciais, como supermercados e farmácias, podem funcionar.