Botucatu conta com feiras livres no período diurno e noturno

As feiras livres são as melhores opções para os consumidores adquirirem frutas, verduras e legumes fresquinhos e por preços que cabem no bolso.

Em Botucatu, os munícipes podem contar com feiras de terça-feira a domingo em todas as regiões da Cidade. E para quem trabalha durante o dia tem também opções noturnas.

Feiras livres no período da manhã, das 06 às 12h:

– Terças-feiras: Em frente à Igreja Nossa Senhora Menina, na Vila Maria;

– Quintas-feiras: Em frente à Catedral Metropolitana de Botucatu, no Centro;

– Sábados: Em frente ao Hospital do Bairro, na Vila dos Lavradores e Feira Orgânica Botucatu, no Espaço Cultural, no Centro

– Domingos: Em frente ao Corpo de Bombeiros, na Vila São Benedito, e na Rua Rangel Pestana, ao lado do Mercado Municipal.

Feiras livres no período da noite, das 16 às 20h:

– Terças-feiras: Praça Emílio Pedutti (Praça do Bosque), no Centro;

– Quartas-feiras: Praça Dib Jorge Saad, em frente à Panificadora Rainha, na Cohab 1;

– Quintas-feiras: Residencial Maria Luiza, na Rua Carlos de Rosa;

– Quintas-feiras: Jardim Monte Mor (próximo ao Ginásio);

– Sexta-feira: Jardim Cambuí, em frente à Praça José Fernandes Vasques, na Avenida Cecília Lourenção.

Todas as feiras em funcionamento na cidade passam por fiscalização da Vigilância Sanitária do Município, para garantir a qualidade dos produtos comercializados.

Os interessados em participar como vendedores nas feiras devem procurar a Secretaria do Verde pelo telefone (14) 3811-1533

Compartilhe esta notícia