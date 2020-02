Botucatu com previsão de tempo instável nesta quarta-feira

A presença de um sistema frontal, que permanece no oceano, na altura do litoral da região Sudeste, mantém a condição de instabilidade no estado de São Paulo. No período da manhã, o sol aparece em parte do estado, porém, permanece com muita nebulosidade.

Em Botucatu, segundo mostra o site especializado Climatempo, teremos uma quarta-feira, 05, de sol com muitas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite.

A estimativa de chuva é de 14 milímetros, de acordo com a previsão. A temperatura máxima será de 29 graus, com umidade relativa do ar entre 50% e 90%.