Bombeiros resgatam gata presa entre paredes e devolvem para dona de 5 anos: ‘Superfeliz’, diz mãe

Sofi fugiu enquanto a família limpava a casa, em Botucatu, na sexta-feira (14), e foi encontrada mais de 24 horas depois. Lorena chorava e não conseguia dormir sem a gatinha.

O Corpo de Bombeiros de Botucatu resgatou no fim de semana a gatinha de uma menina de 5 anos que ficou presa em um vão entre duas paredes de concreto no Jardim Monte Mor.

A corporação foi acionada pela família da Lorena de Oliveira Gonçalves, que ficou muito triste quando descobriu que a Sofi havia fugido de casa. Segundo a mãe dela, Eduarda Oliveira, a gatinha desapareceu na sexta-feira (14).

“A gente estava fazendo faxina na casa e a gatinha fugiu. Quando fomos entrar em casa, percebemos que ela tinha sumido, aí saímos com o carro atrás dela, mas não encontramos de jeito nenhum”, lembra Eduarda.

A família ainda tinha esperanças que Sofi voltasse, mas na tarde de sábado (15), mais de um dia depois do desaparecimento do animal de estimação da filha, ela ainda não tinha retornado. Segundo a mãe, Lorena ficou bastante apreensiva e tinha dificuldades para dormir sem a gatinha.

“A Lorena chorava, chorava, acordou de madrugada, orou pra Deus pra trazer ela de volta”, lembra a mãe.

No final da tarde, a vizinha escutou a gata miando e avisou a família, que a encontrou em um vão entre duas paredes de concreto. Os moradores tentaram resgatar Sofi, mas não tiveram sucesso.

“Ela estava lá embaixo e cada vez descia mais. A gente tentou tirar, mas era praticamente impossível, e a gatinha gritando”, conta Eduarda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu fazer o resgate do animal. Segundo a mãe, Sofi ficou com as orelhinhas um pouco machucadas, mas está bem.

Nas redes sociais, Eduarda tinha publicado um apelo para que os vizinhos ajudassem a encontrar a gatinha. Neste sábado, ela publicou um agradecimento ao trabalho dos bombeiros e Lorena gravou um vídeo com a Sofi, contando a experiência.

“Gente, vocês não acreditam. Eu orei para o papai do céu e ele ouviu minha oração. Quando seu animal de estimação sair para rua, ora pro papai do céu, porque ele vai te ouvir”, aconselha a menina.

“Noite quase sem dormir preocupada com onde estava a Sofi. Os bombeiros vieram e ela foi resgatada com sucesso. Vamos compartilhar o trabalho abençoado desses homens guerreiros. Lorena está super feliz com a Sofi de volta para casa”, publicou Eduarda.

