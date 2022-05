Bolsão de estacionamento da Catedral está interditado nesta segunda-feira, 09

Foto: Lucas Machado

O bolsão de estacionamento da Catedral de Botucatu está interditado para estacionamento nesta segunda-feira, dia 09. O fato ocorre por conta de um processo de revitalização externa da igreja.

O local é utilizado como uma espécie de estacionamento público e abriga dezenas de vagas. Desde o mês de março, quando as obras começaram, os chamados jardins da Catedral foram inutilizados para o público por motivos de segurança.

Reforma

Essa é segunda intervenção na igreja no últimos anos. Entre 2016 e 2020 o seu interior recebeu uma manutenção geral, com recuperação do piso, renovação elétrica, reforma da Cripta, adequação do piso inferior para salas de atendimento, Secretaria Paroquial e espaço para as Pastorais.

A praça da Catedral continuará interditada durante a obra, permanecendo liberadas as calçadas que circundam o local. Desta maneira, durante esta fase, a Catedral estará fechada para visitação, abrindo apenas para celebrações de Missas aos sábados às 16h00 e 19h00h e aos domingos às 7h30, 10h00 e 19h00.

Relembre

