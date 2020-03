Bloqueios orientativos medirão temperatura de todos os condutores e passageiros

A Prefeitura de Botucatu reforçou a atenção nas entradas da Cidade no que diz respeito a prevenção da Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus.

Agora, todos os condutores e passageiros que passarem pelas vias de acesso do Município terão a temperatura corpórea medida. No caso dos cidadãos apresentarem temperatura maior do que 37,8 graus assinarão um termo de compromisso afirmando que procurarão uma unidade de saúde do Município e que cumprirão as medidas de isolamento social.

“Estamos aumentando nossa atenção a população a fim de reiterar a necessidade de permanecerem em casa. Não vamos impedir ninguém de entrar ou sair da Cidade, mas sim encaminhar pessoas com febre para o atendimento de saúde”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Outra medida que ajudará a Prefeitura no controle de pessoas com possíveis sintomas da Covid-19 é o bloqueio total de duas entradas da Cidade, pela Rodovia Marechal Rondon (Avenida Jayme de Almeida Pinto, na Cohab 1, e Rua Francisco Arias, na Cohab do Sesi).

Os condutores deverão seguir para as entradas que permanecem abertas e contam com bloqueio orientativo. São elas: Avenida José Pedretti Neto, Avenida Itália, Rua Campos Salles (acesso a Vital Brasil), Avenida Conde Serra Negra e Avenida Dante Delmanto.

A Prefeitura reitera que não impedirá pessoas de entrarem ou saírem do Município.

Atuam nos bloqueios funcionários da Guarda Civil Municipal, Polícias Militar e Civil, Defesa Civil e servidores das Secretarias Municipais de Infraestrutura e Educação e da Zeladoria.