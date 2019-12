Um caminhão quebrado na Avenida Santana complicou a vida dos motoristas de Botucatu por volta das 11h30 desta quarta-feira, 18. Para piorar a situação, um ônibus da empresa São Dimas tentou passar pelo lado do caminhão, mas “entalou” e travou totalmente o tráfego no local no sentido Centro-Vila dos Lavradores. Um equipe da Polícia Militar esteve no local até a retirada do ônibus. Ninguém se feriu.