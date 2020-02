Banhistas receberão orientações sobre prevenção de afogamento na Orla do Tietê

A Operação “Viva Verão” terá uma ação especial no mês de fevereiro para os banhistas e turistas que frequentam os bairros localizados às margens do Rio Tietê. A Campanha “A Orla é nossa – 2020” irá distribuir panfletos, promover palestra e orientação para os frequentadores locais. As atividades ocorrerão no dia 16 de fevereiro, sábado, a partir das 13 horas.

A Campanha é uma ação conjunta entre moradores dos bairros Rio Bonito, Mina, Porto Said e Alvorada da Barra, Prefeitura Municipal de Botucatu, por meio da Secretaria Adjunta de Turismo e Secretaria de Segurança, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Conselho Municipal de Turismo, SAMU 192, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil, Tiro de Guerra de Botucatu, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático e Projeto Crescer Seguro.

A partir das 13 horas haverá a distribuição de panfletos e a orientação sobre segurança na Orla. Em seguida, a equipe do Projeto Crescer Seguro fará atividades lúdicas com crianças. Também haverá palestras e distribuição de coletes para as crianças da catequese do Porto Said.

Toda a ação é gratuita e destinada a banhistas, turistas e moradores dos bairros no entorno do Rio Tietê. A campanha se encerra com a instalação de novas placas de orientação aos banhistas em toda a orla.