Banda da Afrape de Botucatu foi campeã na Copa Brasil de Bandas e Fanfarras

Na tarde deste sábado, 19, a Banda Marcial Botucatu/Afrape foi a grande Campeã da Copa Brasil de Bandas e FanABANFAESC (Associação de Bandas e Fanfarras do Estado de Santa Catarina), realizada em formato virtual, ficando no pódio em todas as categorias que disputou.

Foram 4 primeiros lugares, 2 segundos e 1 terceiro lugar. No quesito baliza a Banda da Afrape gabaritou vencendo com Luisa Panini na Categoria infanto e Paula Gomes na disputadíssima sênior.

O belíssimo Pelotão de Bandeiras ficou com o segundo lugar na Categoria sênior. A Mór de Comando Juliana Fávero ficou em Terceiro lugar com uma apresentação linda na Categoria sênior.

Nas modalidades de Corpo Musical, os resultados não poderiam ser melhores. Vice-campeã disputando pela primeira vez na Categoria Marcial e Campeã na Categoria Banda de Percussão, onde também pela primeira vez disputou na modalidade sem os instrumentos de sopros. Já em sua Categoria Principal, que é Musical de Marcha, foi a grande Campeã da noite.

“A Banda Marcial Botucatu da Afrape agradece à todos que nos apoiam, aos diretores da Afrape que nos dão todas as condições para que possamos executar nossas atividades com excelência. Ao Poder Público de Botucatu pela parceria e à todos os nossos integrantes pela dedicação. Aos nossos maestros Bolinha e Samuel pela competência e dedicação de sempre!”, disse um representante da banda.

1°LUGAR EM MUSICAL DE MARCHA.

1° LUGAR EM BANDA DE PERCUSSÃO.

1° LUGAR EM BALIZA SENIOR ( Paula Gomes).

1° LUGAR EM BALIZA INFANTO (Luísa Panini).

2° PELOTÃO NACIONAL DE BANDEIRAS.

2° LUGAR EM BANDA MARCIAL.