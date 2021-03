Bairros na região da Conde Serra Negra ficam sem água no primeiro dia de lockdown em Botucatu

Botucatu enfrenta neste final de semana o seu primeiro lockdown, ou seja, praticamente toda a cidade parou na tentativa de combater a proliferação do Coronavírus. A orientação é para que todos fiquem em casa. Mas já imaginou ficar em casa, com a família, e não ter água?

Esse é o drama relatado por diversos internautas da região da Avenida Conde Serra Negra, principalmente o residencial Arlindo Durante e bairros vizinhos.

“Pedem para a gente ficar em casa, mas não tem água na torneira. Aqui no Residencial Arlindo Durante não temos água. Não fomos avisados sobre algum corte ou alguma obra que vai ser realizada, mas não temos água desde a manhã deste sábado. Eu já liguei e a Sabesp disse que para esse endereço não tem chamado de de obras”, disse ao Acontece Botucatu, a moradora Daiane Scorsatto.

O relato se repetiu por outros moradores do mesmo bairro e também do Parque Serra Negra, na mesma região. O Acontece Botucatu entrou em contato com a assessoria de imprensa da Sabesp e aguarda o posicionamento da empresa.