Bairros de Botucatu sofrem mais uma vez com falta de energia neste fim de semana

Rio Bonito, Vitoriana e Cohab 2 foram os mais afetados com quedas no fornecimento

Moradores de alguns bairros relataram que ficaram sem energia elétrica durante o final de semana chuvoso em Botucatu. Mesmo com uma chuva calma e sem muitos ventos no município, alguns incidentes foram registrados.

Nos bairros Arlindo Durant e Cohab 2 vários moradores relataram falta de energia. “Tá de brincadeira CPFL?!?!? A energia liga e desliga todo tempo na COHAB 2. Se acontecer alguma coisa em casa, ou nos eletrodomésticos, será que ela vai ressarcir? Santo pai nos proteja”, disse uma moradora do bairro.

Já na região dos bairros às margens do Rio Tietê e no distrito de Vitoriana a situação foi pior. Moradores do distrito, e dos bairros Mina, Porto Said, Alvorada da Barra e Rio Bonito, tiveram horas de interrupção da energia nas casas.

“Ficamos sem energia no final de semana, solicitamos o o serviço da CPFL que veio e resolveu parte do problema, por que metade do bairro Rio Bonito ficou com energia e a outra sem. A parte que estava sem energia era uma árvore que tinha caído na rede elétrica, os caminhões estavam aqui, mas os funcionários não conferiram se estava tudo certo no bairro e foram embora, ligamos na CPFL mais uma vez não foi dado prazo para o conserto pois tinha muitas ocorrência”, disse o morador do Rio Bonito, Gervásio Nascimento.

“Ficamos das 18h00 de sexta feira, 28, até 04h30 de sábado sem energia. No domingo a novela continuou. Não choveu forte , não ventou, não sei o que aconteceu, mas ficamos sem energia novamente das 17h30 até 5h00 de hoje (segunda-feira, 31). É difícil a situação, somos moradores a mais de 20 anos e sempre tem esse problema quando chove ou venta, acaba a energia, ou quando chega os feriados prolongados e finais de ano que o sistema elétrico não aguenta a demanda de energia. Os transformadores são muito antigos e o bairro Rio Bonito continua crescendo”, desabafa o morador.

“Não sei se tivemos algum investimento nesse período, por que os problemas já estariam resolvidos, desculpa pelo desabafo mas sou morador, tenho um ponto comercial aqui, e acho que estou no meu direito de cobrar uma melhoria pois pago minhas contas em dia, e não são baratas então merecemos um serviço de qualidade, por que toda vez o mesmo problema quando chove ou quando venta já virou um transtorno”, finaliza.

Veja o que diz a CPFL

A CPFL Paulista informa que registrou interrupções de energia em Botucatu no último domingo (30) por causa da chuva e ventos fortes que atingiram a região. Mesmo com a dificuldade no deslocamento no município após o temporal, a distribuidora atuou com todo o seu efetivo para restabelecer o fornecimento de energia com a maior agilidade possível.

O serviço foi normalizado na madrugada de hoje (31), restando apenas casos pontuais que já estão sendo atendidos pelas equipes da companhia.

Em caso de falta de energia, é importante que a população entre em contato com os canais de atendimento da CPFL para registrar: www.cpfl.com.br, App “CPFL Energia”, disponível para smartphones Android ou iOS, ou WhatasApp (19) 99908-8888.

