Bairros de Botucatu registram queda de energia com a chuva

Uma situação recorrente e incomoda. Choveu, mesmo que com fraca intensidade, acabou a luz em pontos distintos do município de Botucatu. O fato não foi diferente no começo da noite deste sábado, dia 19.

Diversos bairros registram falta de energia. A chuva que atingiu a cidade, veio acompanhada de descargas elétricas, o que causou a interrupção.

Segundo relatos de leitores do Acontece Botucatu, há falta de energia em ruas do Lavapés, como na Emílio Cani, onde a ponte nova ficou cheia d’água (veja foto abaixo). Na Vila Jardim também faltou energia em algumas ruas.

No bairro Comerciários, uma árvore caiu e parte do bairro ficou no escuro.

Na região do Rio Bonito alguns imóveis também ficaram sem energia. Também há relatos da interrupção no Jardim Palos Verdes, Cohab 1 e Rubião Junior.

Moradores na região do Lageado também reclamaram a falta de energia. Aliás, por ali os problemas começaram ainda na terça-feira, mesmo sem a chuva.

“Moro aqui no Lageado. Terça à noite acabou energia e demorou 14 horas pra voltar. Ontem acabou por volta das 14 horas e voltou depois das 18 horas, com a desculpa da CPFL que estavam fazendo manutenção a rede. Agora nesse momento acabamos de ficar sem energia de novo. Daqui a pouco vamos ter aparelhos eletrodomésticos estragados, alimentos vão estragar e ninguém se responsabiliza”, disse um leitor ao Acontece Botucatu.

O Acontece Botucatu enviou um e-mail para a CPFL, que respondeu com a seguinte nota:

“A CPFL Paulista informa que registrou interrupção de energia para parte dos clientes de Botucatu na tarde deste sábado, 19, por causa da chuva forte que caiu na região. As equipes da distribuidora estão em campo e trabalham para restabelecer a energia aos clientes afetados o mais rápido possível.”

Atualizado às 20h25 com a nota da CPFL