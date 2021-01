Avenida Vital Brasil começa a ser recapeada nesta terça, 26

Começou nesta terça-feira, 26, o recape da Avenida Doutor Vital Brasil. A ação ocorrerá em três etapas, para cada sentido da avenida. A primeira parte é no sentido Rodoviária/Vila Aparecida/São Lúcio – Centro, entre as Ruas Azaleia e Visconde do Rio Branco.

A limpeza do primeiro trecho foi realizada na segunda-feira, 25, e nesta terça começou o recape asfáltico. A orientação da Prefeitura de Botucatu é de que os condutores evitem, se possível, o tráfego pela Vital Brasil e arredores durante este período.

Enquanto as obras de recape da Avenida Vital Brasil estiverem entre as Ruas Azaleia e Visconde do Rio Branco, os motoristas que buscarem acesso ao Centro da Cidade deverão utilizar a Rua Coronel Fonseca. Quem buscar acesso à Unesp de Botucatu, deverá utilizar a Rua Azaleia e em seguida a Rua Hortência.

Os pontos de embarque do transporte coletivo da Vital serão sinalizados com orientações aos passageiros, visto que algumas linhas serão desviadas nos trechos interditados.