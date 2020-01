Avançam as obras de Posto de Saúde no Maria Luíza, região sul de Botucatu

Em breve mais um posto de saúde deverá entrar em ação. Uma unidade está em estágio avançado de construção no Maria Luíza, região sul de Botucatu.

As informações foram postadas na manhã desta terça-feira, 28, pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini, em sua página no Facebook. O equipamento, além do atendimento básico completo, terá também atendimento odontológico.

No total 10 mil pessoas devem se beneficiar do novo equipamento. Além do Maria Luíza, bairros vizinhos como o Santa Maria, Jardim do Bosque I e II, Paratodos, entre outros, serão atendidos pelo novo Posto.

Segundo apurou o Acontece Botucatu, o equipamento deve entrar em funcionamento no primeiro semestre do próximo ano.

“Essa região, que é uma das mais novas do Município, já vem recebendo importantes investimentos, como as 2 escolas de tempo integral no Santa Maria e no Maria Luíza e continuará a ser alvo de nossos esforços”, disse Pardini.