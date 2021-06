Autoridades de Botucatu buscam soluções para evitar aglomerações no morro de Rubião Jr

Prefeitura de Botucatu informou que se reunirá com a igreja proprietária da área

Autoridades de Botucatu, como Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Guarda Civil Municipal (GCM), prefeitura e integrantes da Igreja de Santo Antônio, devem se reunir nos próximos dias para discutir soluções para evitar aglomerações de pessoas no mirante do morro de Rubião Júnior, onde fica a igreja, que é um dos pontos turísticos da cidade.

O alerta se acendeu principalmente pois, na última semana, viralizou o vídeo de um carro descendo pela escadaria de acesso onde deveriam trafegar apenas pedestres.

Segundo o comandante da 1.ª Cia da PM da cidade, o capitão Anderson Mariotto, a corporação realiza operações de rotina para coibir aglomerações e ainda multar os carros estacionados no local, já que o estacionamento é proibido das 21h às 6h.

“Só que, como a demanda no local não é suficiente para deixarmos uma viatura ali durante toda a noite, precisamos encontrar outras alternativas para solucionar esse problema e evitar ainda que se repita a situação do vídeo”, explica.

Inclusive, segundo o delegado seccional de Botucatu, Lourenço Talamonte Neto, o proprietário do carro que aparece na filmagem já foi identificado e o caso é investigado.

A Igreja de Santo Antônio, contudo, pondera que colocar portões para limitar o acesso ao mirante com veículos talvez não seja suficiente, já que as pessoas poderiam estacionar do lado de fora e entrar a pé pela escadaria.

A Prefeitura de Botucatu informou que se reunirá com a igreja proprietária da área visando medidas para controle do acesso ao local após às 18h.

