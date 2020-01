Aumenta a condição de chuva para Botucatu nesta quarta-feira, 08

Frente fria avança pelo oceano, atingindo o litoral do estado de São Paulo e mantém o Tempo instável em todo as regiões paulistas, com muitas nuvens e com chuvas mais generalizadas, algumas acompanhadas por trovoadas.

Nesta quarta-feira, 08, o tempo fica muito instável em Botucatu. Há um volume estimado de chuva em 25 milímetros, de acordo com o Climatempo.

Já para a quinta-feira, dia 09, o cenário de instabilidade com chuva permanece com volume estimado de 25 milímetros. Apesar da condição de chuva, a temperatura máxima ficará em 29 graus na média dos dois dias.