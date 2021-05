Audiência Pública vai discutir orçamento de Botucatu para 2022

A Secretaria Municipal de Governo convoca audiência pública, a ser realizada no dia 01 de junho, terça-feira, às 18 horas, para tratar sobre a elaboração das seguintes leis do processo orçamentário municipal:

– Plano Plurianual de Investimentos (PPA) para o período 2022/2025;

– Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022.

A audiência será no Plenário da Câmara, com acesso limitado aos expositores diante das restrições da pandemia. A participação popular será garantida de maneira remota por meio de mensagem ao WhatsApp (14) 99610-1981, ou por comentário na live do evento no Facebook da Câmara.

A audiência será transmitida ao vivo pela TV Câmara (canal 2 da Claro Net TV e canal 31.3 da rede aberta), além do site e Facebook da Câmara.

A audiência atende disposição imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 48, §1°, I).