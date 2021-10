Audiência na Câmara discute hoje consumo de bebidas alcoólicas em praças e locais públicos de Botucatu  

Praças públicas em Botucatu são locais de aglomerações aos finais de semana com uso de álcool

A Câmara de Vereadores de Botucatu fará nesta terça-feira, dia 05, uma Audiência Pública para discutir o consumo de bebidas alcoólicas em praças e locais públicos de Botucatu a partir das 22 horas. O evento será a partir das 19 horas, no plenário da Casa de Leis.

A reunião atende a um pedido dos Vereadores Sargento Laudo (PSDB) e Silvio dos Santos (Republicanos). A Audiência precede a votação de um projeto de lei de autoria dos parlamentares que disciplina o assunto em Botucatu.

Também assinaram para a realização da Audiência Pública os Vereadores Marcelo Sleiman (DEM) e Rodrigo Palhinha (DEM), Presidente da Câmara. Haverá a participação popular, porém, com limitação da capacidade de ocupação do plenário do Legislativo.

O assunto vem se tornando polêmico em Botucatu nos últimos anos e se agravou durante a Pandemia. Aos finais de semana as Forças de Segurança se desdobram para acompanhar os locais que geram aglomerações no munícipio.

Moradores de vários bairros residenciais convivem com a chamada perturbação do sossego público em praças e locais públicos, muitas vezes com o consumo excessivo de álcool. A audiência será a oportunidade de se discutir o assunto.

Também está prevista a interação do público de forma remota. As perguntas poderão ser enviadas para o número (14) 9 9610-1981. A Audiência também poderá ser acompanhada pelos canais da Câmara:

-Canal 31.1 da TV aberta digital

-Canal 2 da Claro Net Tv

-Facebook/CamaraBotucatu