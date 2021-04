Associação Comercial e Fundo Social fazem campanha para arrecadação de alimentos

Os botucatuenses que desejarem poderão contribuir com a alimentação de famílias que mais precisam neste momento. O Fundo Social de Solidariedade de Botucatu apoia a Campanha de Arrecadação de Alimentos desenvolvida pela Associação Comercial de Botucatu, a ACEB, e será responsável por destinar às pessoas em situação de vulnerabilidade social os alimentos não perecíveis arrecadados.

Além dos alimentos, a população poderá também contribuir com a doação de produtos de higiene pessoal e limpeza.

Caixas coletoras estão espalhadas, a partir desta quinta-feira, 22, nos seguintes pontos:

ACEB

Lojas do Central Supermercados

Lojas do Jaú Serve Supermercados

Lojas do Manzini Supermercados

Mercado Top Compras

Panelão Supermercados

Loja Algodão Doce (Vila dos Lavradores)

As Unidades de Saúde do Município também possuem caixas coletoras para o recolhimento das doações.

A Campanha de Arrecadação tem também o apoio do Rotary Clube de Botucatu – Norte.

Mais informações:

Fundo Social de Solidariedade

Rua Dr. José Barbosa de Barros, 120 – Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1524