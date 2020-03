Assinado convênio de 4,3 milhões com o Governo de SP para reconstrução de pontes em Botucatu

Foi assinado na tarde desta segunda-feira, 09, um convênio entre o Governo Estadual e o município de Botucatu para a reconstrução de pontes que foram destruídas em Botucatu após a chuva no dia 10 de fevereiro. A formalização ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

As pontes da Rua Rafael Sampaio, Petrarca Bacchi e Rua dos Costas serão reconstruídas com o valor de R$ 4,3 milhões desse convênio. Ainda há mais R$ 2 milhões de outros convênios que também serão destinados para obras de recuperação na cidade.

“Esse documento nos garante os investimentos necessários para reconstruirmos as pontes desses três locais, que na área urbana foram os mais prejudicados pela chuva”, disse o Prefeito de Botucatu Mário Pardini.

Estiveram na assinatura do convênio o Deputado Federal Samuel Moreira, o Deputado Estadual Fernando Cury e Walter Nyakas Júnior, Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador da Defesa Civil do Estado.