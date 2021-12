Arthur, Helena e Miguel lideram ranking dos nomes mais registrados nos cartórios de Botucatu em 2021

Confira o top 50 dos nomes masculinos e femininos mais escolhidos em Botucatu neste ano

Foto – Arquivo Acontece Botucatu

Arthur, Helena e Miguel foram os nomes mais escolhidos pelos moradores de Botucatu para registrar os filhos em 2021. A cidade contabilizou 1673 recém-nascidos nos últimos 12 meses. Desses, 28 pais escolheram Arthur, 27 Helena e 23 Miguel. (veja abaixo a lista completa)

Os dados foram divulgados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), responsável por administrar o Portal da Transparência do Registro Civil, que reúne a base de dados de nascimentos, casamentos e óbitos registrados nos cartórios de todo o país.

Em Botucatu foram registrados ainda 1440 óbitos e 895 casamentos, até o dia 26 de dezembro.

Segundo a associação, o ranking geral dos nomes mais escolhidos no ano mostra a preferência por nomes simples e curtos, e as escolhas dos moradores de Botucatu não são diferentes das preferências dos pais de outras partes do Brasil.

No top 10 brasileiro, os mais queridinhos das mamães e dos papais também foram Miguel, com 28,3 mil registros, e Helena, com 21,8 mil registros.

Ranking dos 50 nomes mais registrados em Botucatu em 2021

1 ARTHUR 28 registros

2 HELENA 27 registros

3 MIGUEL 23 registros

4 GAEL 18 registros

5 NOAH 18 registros

6 ALICE 18 registros

7 LORENA 18 registros

8 THEO 17 registros

9 HEITOR 17 registros

10 LAURA 17 registros

11 GABRIEL 16 registros

12 ANTHONY 15 registros

13 ANTONELLA 15 registros

14 MARIA ALICE 12 registros

15 PEDRO 12 registros

16 MANUELA 12 registros

17 ISABELLA 11 registros

18 MARIA CLARA 10 registros

19 MARINA 10 registros

20 JOAQUIM 10 registros

21 SAMUEL 9 registros

22 MARIA JULIA 9 registros

23 LUCAS 8 registros

24 MANUELLA 8 registros

25 HELOISA 8 registros

26 ISABELA 8 registros

27 JULIA 8 registros

28 VALENTINA 8 registros

29 HENRIQUE 8 registros

30 ANA LAURA 7 registros

31 ARTHUR MIGUEL 7 registros

32 ANTHONY GABRIEL 7 registros

33 ANA CLARA 7 registros

34 BERNARDO 7 registros

35 LIVIA 7 registros

36 LEONARDO 7 registros

37 DAVI 7 registros

38 ANA JULIA 6 registros

39 MARIA EDUARDA 6 registros

40 MARIA CECILIA 6 registros

41 ANA LUIZA 6 registros

42 MATHEUS 6 registros

43 RAFAEL 6 registros

44 PIETRO 6 registros

45 THEODORO 6 registros

46 FELIPE 6 registros

47 ELISA 6 registros

48 GUILHERME 6 registros

49 SOPHIA 6 registros

50 CATARINA 5 registros

Compartilhe esta notícia