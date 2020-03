Arquidiocese nomeia novo Padre para a Igreja da Vila Maria

O Padre Gustavo Viaro Correa é o novo pároco da Igreja Nossa Senhora Menina, na Vila Maria. A divulgação foi feita nesta terça-feira, 31, na página da Arquidiocese de Botucatu.

Ele irá substituir o Padre Orestes, que faleceu no último sábado, 28. A nomeação foi feita hoje mesmo pelo Arcebispo de Botucatu, Dom Maurício Grotto de Camargo.

O religioso tem passagem pelo Santuário de Nossa Senhora Aparecida, de São Manuel, além de recentes estudos canônicos em Roma. Na Vila Maria terá a Missão de liderar uma das paróquias mais tradicionais da região, que desde 2004 tinha a figura do Padre Orestes Gomes Filho.

“É com uma enorme alegria que recebemos o anúncio da nomeação do padre Gustavo Viaro Correa, como pároco de nossa querida Nossa Senhora Menina. Louvado seja Deus, e que pela intercessão de Nossa Senhora Menina o recomeçar será dado por vossa mão. A comunidade se alegra, e exulta a Deus de alegria. Seja bem-vindo Padre Gustavo Viaro Correa”, disse a Paróquia em sua página no Facebook.