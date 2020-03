Arquidiocese determina o fechamento imediato de todas as paróquias em Botucatu

O Arcebispo de Botucatu, Dom Maurício Grotto de Camargo determinou nesta quinta-feira, 19, o fechamento imediato de todas as paroquias de Botucatu e região. O Decreto 017/2020 substitui o documento emitido no início da semana, onde pedia a redução do fluxo de pessoas nas igrejas e suspensão de diversas atividades.

Nos últimos dias a Catedral de Botucatu já tinha anunciado a suspensão das missas dominicais. Até então, cada Padre ficaria responsável por entender a necessidade de cada paróquia, com a limitação de 200 pessoas por missa.

Confira o decreto no link abaixo

DECRETO 017-2020 (1)