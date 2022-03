Arquidiocese de Botucatu recomenda a manutenção do uso das máscaras em igrejas, diz comunicado

Em comunicado no começo da noite da quinta-feira, 17, a Arquidiocese de Botucatu informou, por meio de sua Equipe Arquidiocesana de Comunicação, que continua a recomendar que “nos ambientes internos das igrejas e organizações eclesiais, seja mantido o uso das máscaras.

A decisão ocorrei, sobretudo, para não colocar em risco a saúde das pessoas idosas, com comorbidades ou as que ainda não estão com a vacinação completa contra a COVID-19, cita a Igreja.

O posicionamento ocorre após o Governo do Estado de São Paulo anunciar na mesma data o fim da obrigatoriedade do uso da máscara em ambientes fechados, à exceção dos transportes públicos e unidades médico-hospitalares.

No comunicado, a Arquidiocese diz também que “é importante que ainda se mantenham os cuidados preventivos, como a higienização das mãos, a limpeza e a ventilação dos ambientes”.

Veja na íntegra o comunicado

