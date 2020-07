Após ser destruída pela forte chuva de fevereiro, Ponte do Salgueiro é liberada para o trânsito

Após ser totalmente destruída nas chuvas do dia 10 de fevereiro, a Ponte do Salgueiro foi liberada. Trata-se de um importante acesso à região dos bairros Vila Maria, Jd. Brasil, Cachoeirinha, entre outros.

A obra foi entregue nesta quarta-feira, 15, em uma cerimônia simbólica. O trânsito já foi liberado no local.

Na obra de recuperação foi colocado um canal auxiliar ao lado do leito do rio. O objetivo é melhorar o escoamento das águas pluviais na bacia do Rio Lavapés. A empresa responsável pelas obras foi a Coteg.