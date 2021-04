Após pedido de lojistas e clientes, comércio de Botucatu irá funcionar neste feriado de 21 de abril

A divulgação do fechamento do comércio de rua em Botucatu neste feriado de 21 de abril gerou muitas críticas de consumidores e lojistas. Após as reclamações, houve mais uma negociação entre os sindicatos envolvidos, ou seja, Sincomercio (patronal) e Sincomerciario (funcionários).

“Depois de muita confusão, o SINCOMÉRCIO conseguiu negociar com o Sérgio Ortiz a abertura amanhã, 21 de Abril de 2021, pelo banco de horas. Após muitos diálogos, conseguimos. Estamos lutando pela preservação dos empregos, pela economia nesse momento tão difícil”, disse a presidente do Sincomércio, Fátima Baldini.

Para aqueles funcionários que trabalharam internamente no dia 25 de janeiro e que forem trabalhar no dia 21, as horas trabalhadas serão pagas com 80% de horas extras pagas na folga de pagamento, de acordo com o Sincomerciarios.

“Nesse dia 21, deu muita confusão esse abre ou não abre. Pela situação fizemos de última hora que era para não abrir, mas fizemos um acordo, que é igual ao do dia 14/04 (aniversário da cidade). Quem trabalhou no dia 26/01, recebe 80% de hora extra ou dois dias de banco de horas, pois ser for par por o extra em cima, daria dois dias de banco de horas. Quem não trabalhou, dai atua como troca. E os comerciários têm todo direito de procurar seus direitos aqui no Sindicato se forem prejudicados e não como a Fátima disse (Baldini), que os funcionários não procurem seus sindicatos. Isso é um absurdo, isso não existe. Quem for prejudicado pelo acordo, pode sim procurar o sindicato, não precisa ser amanhã, nem depois de amanhã. Ele tem o tempo que ele quiser para reclamar. E seja quem for que foi lesado nesse acordo, nós vamos na empresa resolver o problema. Pode contar com a gente”, disse Sérgio Ortiz, Presidente do Sincomerciarios.

Shopping

Já o Shopping Botucatu abrirá suas portas amanhã das 11h00 às 19h00. O empreendimento também está trabalhando dentro da fase de transição. Com regras e sindicatos diferentes, funcionará com suas operações, incluindo praça de alimentação.

Lembrando que desde segunda-feira, dia 19, o comércio de Botucatu voltou a abrir suas portas dentro da fase de transição do governo do estado. As lojas ficam abertas das 09h00 às 18H00.