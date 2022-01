Vasos de bronze e artefatos de metal são furtados do Cemitério Portal da Cruzes em Botucatu

A Guarda Civil Municipal de Botucatu, em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Polícia Militar e Polícia Civil, intensificou a fiscalização do fluxo de pessoas no Cemitério Portal das Cruzes. O trabalho ostensivo se faz necessário após o registro de furtos de vasos de bronze e de outros artefatos de metal que ornamentam os jazigos, e com o objetivo de combater a atuação de criminosos no local.

Haverá um reforço das rondas internas em horários distintos do dia, bem como pelo lado externo visando flagrar o autor dos furtos denunciados.

“Além desse trabalho de monitoramento, a Guarda Civil Municipal também prestará toda a colaboração necessária às forças policiais nos trabalhos investigativos para a elucidação dos crimes cometidos. Além disso, a administração do cemitério tem orientado às famílias sobre a importância de registrar os boletins de ocorrências dos furtos para contribuir com os trabalhos investigativos e punição não apenas do autor dos furtos, mas principalmente dos receptadores dos objetos subtraídos”, afirmou Marcelo Emílio de Oliveira, Secretário Municipal de Segurança.

No caso de verificar movimentos suspeitos dentro do Cemitério Portal das Cruzes, a população pode acionar as forças de segurança através dos telefones 190, 197, 199, e a Ouvidoria Municipal pelo telefone 0800 773-3090 e pelo e-mail [email protected]

