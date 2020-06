Após demanda no programa Acontece no Ar, Prefeitura começa construção de calçada na Gastão Dal Farra

A Prefeitura de Botucatu começou nesta quinta-feira, 04, uma importante obra na Rodovia Gastão Dal Farra, uma calçada para pedestres perto da alça de acesso ao Lavapés e Rodovia Marechal Rondon.

A passagem é usada por moradores dos bairros da região do Paque 24 de Maio, que saem a pé da Avenida Itália, ainda no bairro do Lavapés, e vice-versa.

A demanda foi levada ao ar pelos ouvintes do Acontece no Ar, programa jornalístico do Acontece Botucatu na Rádio Cultura FM.

Na última terça-feira, 02, o problema foi debatido entre os apresentadores e munícipes, que relataram a dificuldade de caminhar neste trecho. Não havia até então espaço para os pedestres circularem, ocasionando o enorme de risco de atropelamentos.

Durante o programa, o Prefeito Mário Pardini e o Vice André Peres fizeram questão de participar, colocando que a obra seria feita nos próximos dias. O trecho da rodovia é administrado pela Rodovias do Tietê.