Apesar de nova fase do Plano SP, Fazenda Lageado segue fechada em Botucatu

A Fazenda Experimental Lageado continuará fechada para a população e a prática de exercícios físicos. A informação foi confirmada pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, após consulta do Acontece Botucatu.

Desde o último sábado, dia 23, a fase de restrição do estado de SP permite a abertura de espaços e parques públicos. Desde então, o Acontece Botucatu recebeu diversos questionamentos sobre a abertura do Lageado.

O local segue fechado para o público desde fevereiro de 2020, após a forte chuva que atingiu a cidade e derrubou uma ponte de acesso na área histórica da Fazenda. Na sequência veio a pandemia do novo coronavírus.

Desde então, apenas pessoas autorizadas podem entrar e circular pelo Lageado. As aulas de graduação e pós-graduação estão sendo ministradas de forma on-line.

Em nota a FCA/FMVZ Unesp informam que as regras de restrição continuam valendo. O comunicado cita que a universidade obedece a determinações legais.

Confira a nota

Em atenção à solicitação de informações sobre a questão da flexibilização do acesso do público em geral às dependências da Fazenda Experimental Lageado, as diretorias da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) e da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, vêm, por meio do presente, esclarecer o seguinte:

Mesmo levando-se em consideração as mudanças de fases do município de Botucatu no que diz respeito à pandemia de Covid-19, as medidas restritivas no acesso ao Lageado seguem vigentes.

Atualmente, apenas pessoas autorizadas podem adentrar a Fazenda. As aulas de graduação e pós-graduação têm sido ministradas on-line. Os servidores técnico-administrativos seguem trabalhando em sistema de teletrabalho e, quando imprescindível, como no caso das pesquisas conduzidas por docentes e pós-graduandos e atividades essenciais administrativas, em rodízio presencial.

Como é de amplo conhecimento da população botucatuense, a situação de restrição do acesso à Fazenda Experimental Lageado obedece a determinações legais, além de condições muito específicas que demandam atenção e responsabilidade por parte de seus administradores, em consonância com seu compromisso legal para com a manutenção de uma instituição pública, incluindo a segurança de suas equipes de trabalho e estudantes e a integridade dos bens públicos.

Reafirmamos que FCA e FMVZ atuam obedecendo a legislação, pautadas pelo respeito à coisa pública e norteadas pelos princípios de defesa da vida e da proteção da saúde e da segurança das pessoas, sejam elas pertencentes à comunidade universitária ou não.

Esperando que essa situação excepcional seja superada e que, muito em breve, seja possível retomar plenamente as atividades presenciais e, por consequência, abolir as restrições de acesso à Fazenda Lageado, solicitamos a compreensão e a colaboração de toda a população.