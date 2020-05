Apesar de feriado estadual antecipado para segunda, comércio de Botucatu vai funcionar em Drive-Thru

Foto: Acontece Botucatu

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou na madrugada desta sexta-feira, 22, a antecipação do feriado de 9 de julho (Revolução Constitucionalista) em todo estado para a próxima segunda-feira (25), com o objetivo de aumentar o isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus.

O Município de Botucatu será obrigado cumprir a legislação estadual, ou seja, também será feriado por aqui, mas o comércio da cidade deve manter as atividades de forma parcial, apenas com o sistema de drive-thru, autorizado a partir desta sexta-feira, 22. Isso porque a houve uma troca de feriados entre os sindicatos que representam os comerciantes e comerciários.

“Nós já negociamos o feriado de 9 de julho em Convenção Coletiva de Trabalho. Trocamos pela segunda-feira de carnaval, em que não trabalhamos. Então, já pagamos esse dia, e o 9 de julho será dia normal de trabalho para nós, ou seja, na segunda teremos a atividade de drive-thru, ainda mais que ficamos praticamente 60 dias fechados e agora temos oportunidade de trabalhar com o novo decreto 11.999/20”, disse Fátima Baldini, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Botucatu e Região, o Sincomercio.

Vale ressaltar que apesar das lojas estarem funcionando, não significa que a quarentena foi liberada, ou seja, ainda não é momento de ir ao comércio apenas para passear com a família.

“Esperamos que a população ajude o comércio a gerar emprego e renda, colaborando com o sistema drive thru/delivery, não insistindo em entrar nas lojas e saindo de casa se for necessário. A hora é de colaboração”, finalizou Fátima.

